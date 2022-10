Malfitano | “Meret lo ha capito | andrà via da Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Alexal centro del dibattito anche quando è titolare del, questa volta a parlarne è Mimmo. Il portiere azzurro sta disputando un buon avvio di stagione dopo un’estate molto travagliata. Nell’ultimo match con il Bologna ha commesso un errore, così come li commettono tutti i giocatori, ma è stato difeso subito dalla squadra ma anche da Luciano Spalletti. Inoltre ilha recentemente rinnovato il contratto di, ma non per cinque anni, ma solo fino al 2025, cosa che lascia spazio a qualche dubbio sulla sua permanenza in azzurro. Non sarà un caso che dopo l’errore a Bologna si è tornato a parlare insistentemente di Navas. Diha parlato anche Mimmoche a Tele A ha detto: “Oramai il portiere hache il ...