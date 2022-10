Malawi | trovata fossa comune con 25 migranti etiopi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lilongwe, 20 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità delhanno scoperto unacon i corpi di 25in una riserva forestale nel distretto di Mzimba, nel nord del Paese. La polizia delreso noto che sta indagando sul caso di oltre ventiche potrebbero essere vittime della tratta di esseri umani. "Le prove raccolte sulla mostrano che le vittime sono cittadini, uomini di età compresa tra i 25 ei 40 anni", ha riferito la polizia nazionale in un comunicato stampa, aggiungendo di essere "in attesa delle autopsie per determinare la causa delle morti".

La Svolta

