Inter | Asllani vuole giocare di più | a gennaio chiederà la cessione

(Di giovedì 20 ottobre 2022)si aspettava dimolto di più in questo inizio di stagione in Serie A soprattutto dopo l’infortunio di Brozovic Kristjan, centrocampista dell‘, si aspettava didi più in questo inizio stagione di Serie A. L’ex Empoli, infatti, era arrivato come vice Brozovic, ma ha fatto panchina anche dopo l’infortunio di quest’ultimo. Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore vorrebbe chiedere al club nerazzurro la(anche in prestito) perdi più. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Confermato Calhanoglu regista conin panchina: Mkhitaryan mezzala sinistra. Tra i pali ...(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; ...... il che ha permesso addi non vivere schiacciato dalle pressioni: il turco - basta pensare ... Questa varietà di soluzioni può rappresentare la forza di un'che non ha per nulla perso l'...È ai box da fine settembre, quando, nel corso della gara di Nations League della sua Croazia contro l'Austria, ha accusato un problema muscolare alla coscia, ma adesso, Marcelo Brozovic, intravede la ...Non è felice Kristjan Asllani del suo primo periodo in forza all'Inter. Il centrocampista, arrivato dall'Empoli come vice Brozovic, è finito in panchina anche dopo l'infortunio del centrocampista croa ...