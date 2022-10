Agenzia ANSA

Boris Johnson interrompe le vacanze nella Repubblica Dominicana dove si trovava, per rientrare subito a Londra, dopo le dimissioni di Liz Truss da primo ministro. Lo riferisce il Sun, sottolineando che l'ex ...Il secondo, sottolineano i media britannici, fu quello di George Canning, rimasto in carica per 119 ... Times, Boris Johnson pensa di candidarsi nuovamente Boris Johnson sta invece pensando di ... Gb: media, Johnson interrompe vacanze e torna a Londra - Ultima Ora Boris Johnson interrompe le vacanze nella Repubblica Dominicana dove si trovava, per rientrare subito a Londra, dopo le dimissioni di Liz Truss da primo ministro. (ANSA)