Basket | Eurolega 2022 | la Virtus Bologna non imita Milano e cade a Belgrado | Partizan nettamente superiore

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Brutta sconfitta aper lain. Le V-nere cedono alper 90-62 nella quarta giornata di regular season della massima competizione continentale di, senza mai riuscire ad impensierire la squadra di coach Obradovic che ha toccato anche il +31 come massimo vantaggio ad inizio di ultimo quarto. Seconda sconfitta settimanale per i bolognesi dopo il ko rimediato a Kaunas contro lo Zalgiris 48 ore fa, con una sola vittoria all’attivo in quattro turni disputati in Europa. James Nunnally è il protagonista di serata con 20 punti segnati, insieme ai 14 equamente divisi tra Mathias Lessort e Danilo Andjusic. Per la, invece, 11 punti di Ismael Bako e 10 di Kyle Weems. Partenza fulminante dei padroni di ...

Seconda sconfitta in altrettante trasferte di Eurolega in settimana per la Virtus Segafredo Bologna, che dopo il k.o. in volata contr ...PARTIZAN BELGRADO - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90 - 62 (27-11; 31-38; 69-47) Partizan Belgrado: Vukcevic 8, Leday 4, Koprivica 4, ...