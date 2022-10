Alta moda | il merletto di Orvieto alla corte di Fendi - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La maestra Loretta Lovisa ha realizzato una borsa artigianale che è finita nella collezione della nota casa di ...... grazie anche a un'offerta che si è ampliata con il beachwear e labimbo. Ambizioso l'...attuali 20 negozi (compresi Patron of the New a New York e Riccardi a Boston) si passi a una cifra più. ... Alta moda, il merletto di Orvieto alla corte di Fendi Secondo il report della McKinsey & company, le vendite online dell’alta gioielleria sono destinate ad aumentare di circa il 12%, grazie anche agli e-commerce sempre più ...Il merletto di Orvieto approda alle grandi firme e lo fa attraverso una borsa speciale, interamente lavorata a ...