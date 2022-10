Taiwan | del tutto preparati per qualsiasi invasione cinese

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L'esercito die è "delpreparato" per, sia che Pechino decida di anticipare sia di ritardare una presunta linea temporale per farlo. Lo ha affermato il ministro ...

L'esercito di Taiwane è "tutto preparato" per qualsiasi invasione cinese, sia che Pechino decida di anticipare sia di ...Usa Antony Blinken per il quale Pechino è determinata ad annetterein ...Le dichiarazioni di Xi Jinping approfondimento Cina, XX CongressoPC. Xi su: "Riunificazione ci sarà" Il presidente cinese, Xi Jinping era tornato a parlare didomenica scorsa, all'...Il Ministero della Difesa di Taiwan ha denunciato mercoledì l’incursione di undici aerei e due navi militari dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese nel suo spazio aereo e marittimo. Queste incur ...L'esercito di Taiwane è "del tutto preparato" per qualsiasi invasione cinese, sia che Pechino decida di anticipare sia di ritardare una presunta linea temporale per farlo. (ANSA) ...