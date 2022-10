Situazione sui biglietti di Fiorentina-Inter | tra settore ospiti e tifosi locali

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ci sono alcuni importanti aggiornamenti raccolti in queste ore a proposito deidi. L’entusiasmo ritrovato tra i supporters nerazzurri, dopo le recenti prestazioni della squadra di Inzaghi, potrebbe contribuire a dar vita ad unessante colpo d’occhio al Franchi in vista dell’anticipo di sabato sera. Difficilmente ci sarà lo stesso sold out che vedremo all’Olimpico di Roma 24 ore dopo, visto che la sfida tra i giallorossi ed il Napoli capolista ci regalerà una cornice di pubblico straordinaria come anticipato nella giornata di ieri con un altro articolo. Come va la vendita deidi: trae pubblico viola che vuole esserci Tuttavia, indicazioni ...