Nuova fiamma per Diletta Leotta | è un ex calciatore del Liverpool!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Secondo il settimanale “Gente“,avrebbe trovato unain Loris Karius, ex portiere del Liverpool oggi in forza al Newcastle. I due si seguono reciprocamente su Instagram da qualche settimana e sembrerebbe che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, tanto che lapare aver cominciato dei corsi per perfezionare la lingua inglese.Liverpool Karius Loris Karius (sì, il portiere delle papere nella finale di Champions Real Madrid – Liverpool 3 a 1), nazionale tedesco del Newcastle, quest’anno non è ancora sceso in campo con la suasquadra. Se le voci trovassero conferma, il ragazzo potrebbe però consolarsi fuori dal campo, con la suacompagna...