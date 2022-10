Indennità 550 euro | part time verticale | domande entro il 30 novembre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Fino al 30prossimo sarà possibile presentare all’Inps ledi accesso all’550una tantum prevista dal Decreto “Aiuti” a beneficio di quanti nel 2021 siano stati titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico.A differenza delorizzontale, in cui la riduzione di orario rispetto al full-avviene in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, nell’attività è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.Grazie al bonus 550, il legislatore ha quindi voluto garantire un sostegno economico a quanti, nel 2021, hanno avuto periodi ...

Cosa è il Bonus part - time verticale Il Bonuseuro è un'una tantum prevista da DL Aiuti per i dipendenti che nel 2021 si trovavano in costanza di rapporto di lavoro con contratto a ...P ubblicata la circolare INPS 115/2022 per il riconoscimento dell'una tantum a favore dei lavoratori part - time ciclico verticale . L'pari aeuro per il 2022 era stata prevista nel decreto Aiuti (decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50). Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti di aziende private , già ...