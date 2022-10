GF Vip sondaggi | puntata 20 ottobre 2022 | chi è l' eliminato?

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ladi lunedì scorso del Grande Fratello Vip si è conclusa con l'esito delle nomination. Al televoto sono finiti: Attilio Romita, Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, Giaele De Donà e George Ciupilan. In tale data è stato, dunque, aperto ufficialmente il televoto, mediante il quale il pubblico deve votare chi salvare. La persona che riceverà meno voti verrà definitivamente eliminata dalla casa del GF Vip. Come di consueto, sul web sono presenti ivolti a decretare il nome del meno favorito. Vediamo chi potrebbe lasciare la casa giovedì prossimo. Chi lascerà il GF Vip nelladi giovedì 20: l'esito deiNel corso delladel 20del Grande Fratello Vip ci saranno tanti colpi di scena. Tra i vari ...

Questo'fidanzato' di Nikita è palesemente un suo flirt che si spaccia come fidanzato #gfvip Grande Fratello(@GFVipSondaggifp) October 17, 2022 "Nikita, il tuo fidanzato" Se avete ...Ecco cosa dicono i. In apertura di settimana, il nuovo televoto del Gfdecreterà il concorrente preferito . Ilpiù votato potrà godere dell'immunità ed avrà la possibilità di mandare ...Di seguito i risultati dei sondaggi online sul televoto eliminatorio di giovedì del GF Vip 7. Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 ...GF Vip, Nikita Pelizon: il sondaggio social (premonitore) 18 Ottobre 22 / Scritto da: Claudia Russo Nikita Pelizon vince contro Antonino Spinalbese. La triestina la spunta al tele voto e sui social Ch ...