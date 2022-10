Boccia Pd | ' Putin commette crimini di guerra e scambia lettere dolcissime con Berlusconi'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una vergogna assoluta. Ma ancora più vergognoso è che questo personaggio faccia parte della maggioranza di governo. "Mentrein Ucraina continua are quotidianamentedi, ...

Il Sole 24 ORE

...in Ucraina continua a commettere quotidianamente crimini di guerra, Berlusconi parla di scambio di lettere dolcissime con il Presidente della Federazione russa". Lo afferma Francesco,...... mentre per Riccardo Magi "Fontana indica nella Russia diun modello etico e sociale e ... Ma è possibile che in un gruppo dove siedono i super lettiani Francescoe Marco Meloni, quest'... Boccia: “Berlusconi si scambia lettere dolcissime con Putin, siamo preoccupati e indignati” - Il Sole 24 ORE Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale parla delle esternazioni filo-putiniane di Berlusconi ...(Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022 “Mentre Putin continua a commettere crimini di guerra imperdonabili quotidianamente, Berlusconi fa sapere agli italiani che si scambia con lui lettere dolcissime.