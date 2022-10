Wolverhampton | sondaggio per un allenatore

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilha sondato l'exdi Lione, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund Peter Bosz come candidato per il loro posto vacante...

TUTTO mercato WEB

... Christian Pulisic avrebbe respinto ileffettuato nei suoi confronti dal Manchester ... anche oggi zero minuti per l'inglese nel match Tottenham -vinto dalla squadra di Conte.15.... respingendo al mittente tutte le altre proposte come ad esempio quella del. ... finito nel mirino di Cremonese e Salernitana dopo ildel Cagliari. Wolverhampton, per la difesa spunta lo svincolato Denayer: sondaggio per l'ex Lione