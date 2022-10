Uomini e Donne | Vittoria Deganello sui social | “Non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola | ma…”

(Di martedì 18 ottobre 2022)ha da poco annunciato di essere in dolce attesa e non ha perso tempo nel condividere con i follower tutti i dettagli. Abbiamo conosciuto ladurante la sua esperienza a, nelle vesti di corteggiatrice di Mattia Marciano. Quest’ultimo ha deciso di sceglierla, ma lontano dai riflettori si è trattata di una breve parentesi. Ultimamente la giovane Influencer è finita di nuovo sotto i riflettori per la tanto criticata relazione con il calciatore Alessandro Murgia. L’atleta infatti aveva da poco messo alla luce il secondo bebè con la storica compagna Eleonora Mazzarini, alla quale aveva tra l’altro chiesto di sposarlo. Un flirt durato tre mesi che però, ha fatto parecchio soffrireche nel frattempo, si è lamentata spesso e volentieri degli ...

Attimi di terrore dentro una discoteca di Vercelli. Durante l'esibizione sul palco di Andrea Damante, ex tronista di, è venuto giù il tetto del locale. La serata di sabato scorso, 15 ottobre, al 'Globo' prevedeva l'esibizione come dj di Damante, ma non appena iniziato il suo 'set' è crollata la ..."Mentre noi attivisti ci battiamo per far sì che alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file '' e '' per tutelare la comunità intersessuale e transessuale, c'è ...Un’azione di disobbedienza filmata e rivendicata attraverso un volantino da ‘Le donne e gli uomini di buona volontà del Nuovo Mediterraneo’. Nelle immagini del raid, di cui l’Adnkronos è entrata in ...Caos a Uomini e donne, in una discussione con Tina Pinuccia è scoppiata a piangere e poi ha minacciato di denunciare l'opinionista.