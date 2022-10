Sondaggi | i 5 stelle raggiungono il Pd | avanti da soli? Segui la diretta con Peter Gomez

politici/ Lega risale, FdI 27,4%: crollo Pd - 0,5%, per il 33% va sciolto La nomina di ... " Se Pd e Cinqueci tenessero fuori sarebbe un atto di gravità inaudita, atto che dovremmo ...... per gli italiani i Cinquesi candidano a essere la forza di sinistra in opposizione alle ... Dalla parte dei vincitori, iconfermano l'esito del 25 settembre scorso: l'unico partito a ...È ancora saldamente in vetta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, sempre più distaccato dal Partito Democratico e nettamente avanti alle altre forze della coalizione di centrodestra. A quasi un mese d ...Giuseppe Conte è percepito come il nuovo volto del campo progressista, al posto dei dem. Fratelli d'Italia continua a salire, ma il partito maggioritario resta quello dell'astensionismo. L'analisi di ...