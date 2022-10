Rai | Rosario Fiorello al posto del Tg1? Per i giornalisti è subito protesta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Programmi Tv. Idel tg 1 si sono scagliati contro. Il motivo? Secondo alcuni rumors di viale Mazzini, il comico potrebbe avere uno spazio tutto suo la mattina per fare satira e intrattenimento. Il problema è che il suo programma andrebbe a sostituire il telegiornale della rete ammiraglia. La rappresentanza sindacale dei, offesa nell’apprendere una notizia simile, ha già preventivamente mandato una nota nella quale spiega che farà di tutto perché non venga tolto spazio al telegiornale. Idelcontro: laIn un comunicato, il Comitato di redazione del primo telegiornale Rai “esprime tutto il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell’apprendere ...

Laavrebbe assegnato a Fiorello una striscia che andrebbe in onda tutte le mattine dalle 7,15 ... Il Tg1 contro Fiorello A quanto pare molto prestoFiorello sarà di nuovo in tv con un nuovo ...L'ipotesi di un programma satirico diFiorello nella mattina di1 fa infuriare i giornalisti del Tg1. Da tempo si parla di una striscia quotidiana in dello showman siciliano, un morning show dal titolo 'Viva Asiago 10!' in ...Protesta il sindacato dei giornalisti Rai per la scelta di inserire il nuovo show di Fiorello, Viva Asiago 10!, nella programmazione mattutina di Rai ...Il Comitato di redazione del Tg1 si è pubblicamente scagliato contro il nuovo spazio televisivo concesso a Fiorello dalla Rai.