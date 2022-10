Pd oggi sceglie capigruppo | serve intesa o rischio-conta

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 ottobre 2022) Bisognerà aspettare fino apomeriggio per capire come il Pd gestirà la vicenda dell'elezione deie degli uffici di presidenza delle Camere. Il nodo è lo stesso da settimane: confermare le due presidenti di gruppo uscenti - Simona Malpezzi e Debora Serracchiani - e limitarsi a rinnovare vice-presidenti delle Camere e questori, o procedere a un azzeramento complessivo? Enrico Letta vuole sicuramente due donne alla guida dei gruppi parlamentari e per un rinnovo in questi giorni sono stati fatti i nomi di Valeria Valente per il Senato e di Anna Ascani per la Camera. Ma sono in tanti a non essere convinti dell'operazione, perché c'è un congresso alle porte che si concluderà a marzo e perché l'equilibrio tra i posti va trovato tenendo anche conto delle commissioni di garanzia, in particolare il Copasir, che però eleggeranno i propri ...