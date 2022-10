Parlamento | Calenda | “Sulle vicepresidenze non partecipiamo al voto”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 ottobre 2022) ROMA – “Si è rinsaldato il legame tra Pd e M5s, si tratta di un segnale politico. Partito Democratico e Movimento 5 stelle vogliono prendere tutte le cariche che spettano all’opposizione. Il Pd ha fatto una scelta, ha scelto Conte, ci sarà dunque un’Italia 3 poli”. Lo afferma il leader di Azione, Carlo, in un’intervista al Tg1 Mattina parlando delledelche, a suo dire, vedono l’esclusione del Terzo Polo a causa di accordo tra i Dem ed in Cinque Stelle. “Noi – prosegue – ad oggi non parteciperemo al. Qui c’è un tema: un’opposizione che è in crescita non ha alcuna figura di garanzia”. L'articolo L'Opinionista.