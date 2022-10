Minaccia cinese | 007 inglesi in allarme | assoldano i nostri piloti da guerra

(Di martedì 18 ottobre 2022) C'è forte preoccupazione negli ambienti militari e non solo della Gran Bretagna dopo che si è saputo che la Cina ha assoldato, tra l'altro a caro prezzo, decine di exmilitari britannici per addestrare le proprie Forze Armate a comprendere le tattiche occidentali di combattimento. Londra parla di una "agli interessi della Gran Bretagna": sarebbero almeno trenta gli ex top gnu Uk reclutati per l'addestramento di membri dell'Esercito Popolare di Liberazione, secondo funzionari citati dai media britannici: a destare particolare preoccupazione è soprattutto l'addestramento sulle modalità operative di aerei eoccidentali, che fornirebbe informazioni chiave nell'eventualità di un conflitto. Il reclutamento di exnon violerebbe alcuna legge britannica, secondo un ...

L'Indro

L'improbabilenucleare serve a creare l'impressione che la posta in gioco sia apocalittica,... oppure un supporto militare su vasta scala da parte. Nessuno dei due scenari sembra ...Una, il mercato, che da anni fa sì che il mercato europeo sia in c ostante restringimento . Da anni, infatti, i rapporti con pechino sono sempre più tesi. Stellantis ha annunciato che ... Minaccia digitale cinese per la Malesia e per la regione — L'Indro C'è forte preoccupazione negli ambienti militari e non solo della Gran Bretagna dopo che si è saputo che la Cina ha assoldato, ...L’Interpol continua a tenere la porta chiusa a Taiwan. La questione è politica, e anche se limita le attività dell’organizzazione ...