(Di martedì 18 ottobre 2022) Nuova partnership per l'. I nerazzurri stanno infatti per legarsi al colosso di e-commerce americano,. Lo riporta La Gazzetta...

Calciomercato.com

L'è forte, arriverà con grande autostima, dobbiamo dare filo da torciere a quella che è una ... lui però poco dopoal tiro dopo una buona triangolazione al limite con Bonaventura. Si ...Gran calma, perché anche se l'underdog gioca meglio, il gol nell'altra porta: ci piacciono i ... a proposito, la Lazio senza Immobile Qual è stato il peso dell'priva di Lukaku e pure di ... L'Inter arriva su eBay: accordo per 1,5 milioni, i dettagli Se sarà un sogno americano o lo sbarco di qualche sceicco medio-orientale sarà soltanto il tempo a dirlo. Sta di fatto che l’ultima indiscrezione sul futuro ...Il centrocampista nerazzurro è di nuovo al suo livello. Prestazioni da leader in mezzo al campo e due gol in pochi giorni tra Barcellona e Salernitana.