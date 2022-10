Le Camere eleggono i capigruppo | Ronzulli acclamata dai senatori di Fi Letta indica 4 donne | Abbiamo un vulnus di genere

(Di martedì 18 ottobre 2022) Licia, a quanto si apprende, è stata epresidente deidi Fi per acclamazione. "Conosco la senatrice da 30 anni è brava in tutto quello che ha fatto e sarà brava anche in questo ...

La novità sta nelle indicazioni per la vicepresidenza delle: a Palazzo Madama sarà indicata Anna Rossomando, già vicepresidente uscente, mentre a Montecitorio correrà probabilmente con i ...ROMA - Ultimi passaggi per arrivare al completo funzionamento delle, step indispensabili anche dare il via alle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Oggi i partitii presidenti dei gruppi parlamentari, mercoledì Montecitorio e Palazzo ...Ronzulli capogruppo Fi al Senato e Cattaneo alla Camera. FdI: "Manterremo capigruppo uscenti". Il Pd conferma Serracchiani e Malpezzi. Governo, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...