In pensione a 59 anni col 30% in meno | l’idea della Meloni

In parallelo all'applicazione del modello allo studio di Giorgia Meloni, la Lega continua a insistere sulla la proposta di "Quota 41", cioè unaanticipata per chi ha 41di contributi, ...Per sancire la ufficiale e definitiva cancellazione della peraltro mai attuata legge Fornero (a 67) il nuovo governo italiano pensa di mandare indopo 41di contributi ...Per ora sono solo ipotesi di lavoro. Ma il governo che formalmente ancora non c'è ha già messo mano al cantiere ...Governo Londra: 50 mld di tasse in meno finanziato a debito. Precipitosa marcia indietro per impraticabilità finanziaria.