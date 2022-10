Il cimitero di Napoli resta chiuso dopo il crollo e le bare nel vuoto

(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - Resteràsolo oggi ilmonumentale di Poggioreale a, per permettere rilievi, le valutazioni e le prime opere di messa in sicurezza dei luoghiildi un edificio. Alle 14,03 di ieri, infatti, la Cappella della Resurrezione denominata 'Gesu' Risorto 1' ha avuto un parziale cedimento. L'edificio, quattro piani fuori terra, si trova a Porta Balestrieri, in via Santa Maria del Pianto, nei pressi del Forno Crematorio. Al momento delnon vi erano parenti dei defunti, dato che la chiusura delè prevista alle 13,30. Ilè stato preceduto da un boato secco e dalle telecamere, poste lateralmente all'area interessata, è stata rilevata una fitta nube di polvere. Il 4 e 5 gennaio scorso nel ...

Bare sospese nel vuoto e salme scoperte: ala situazione è grave. I feretri potrebbero cadere da un momento all'altro. Oggi summit ugente in prefettura per decidersi il da farsi. Un altro smottamento si era verificato a gennaio in un'...Claudio Mazzone per www.corriere.itPOGGIOREALENon c'è pace per i defunti deldi Poggioreale a. Un nuovo crollo ha determinato nelle scorse ore lo sventramento della Cappella della Congrega della ...Alcune bare in bilico, altre cadute nel vuoto. Non c'è pace per i sepolti della congrega della Resurrezione. Intanto il Comune ne ha disposto la chiusura ...