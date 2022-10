Grande Fratello VIP 7 | gli audio di Mark Caltagirone e le paparazzate fake di Pamela Prati | le nuove verità

(Di martedì 18 ottobre 2022)VIP 7 e Alfonso Signorini continuano a marciare sulla storia die i tentativi di riabilitazione che l’intera trasmissione sta attuando nei confronti di, da tempo diventata uno zimbello sui social a causa di quanto improbabile quanto inesistente storia d’amore. Prima ne parlava con affetto, poi la rivelazione che il futuro sposo non è mai esistito e adessoricontrattazioni.credeva che in realtàesisteva davvero ma solo il tempo e le indagini delle forze dell’ordine l’hanno fatta ricredere. Nella puntata del 17 ottobre 2022 diVIP 7,...

Una banca dati per case e uffici Unper gli immobili italiani, accessibile da tutti e capace di censire le prestazioni energetiche degli... Banca dati per gli immobili Enea sta ...La nona puntata delVip 7 si è appena conclusa e come al solito eccoci per valutare insieme i Top e i Flop della serata. Anche in questo appuntamento non sono mancate liti, colpi di scena e grandi novità. ...