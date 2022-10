Formati i Gruppi | per i presidenti è la legislatura delle conferme

(Di martedì 18 ottobre 2022) Fratelli d'Italia Lega, Partito Democratico, gruppo Misto e al 50%& anche il Movimento 5 Stelle e il Misto. La costituzione deiparlamentari della XIXvede un inusitato numero didei capigruppo uscenti, e nessuna sorpresa visto che si tratta in tutti i casi di elezioni per acclamazione, con neanche uno sfidante in campo. Dunque Fratelli d'Italia rielegge Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, la Lega si affida ancora a Massimiliamo Romeo e Riccardo Molinari, il Pd rinnova Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, il Misto conferma al Senato Julia Unterberger e alla Camera Manfred Schullian. Mentre il M5s sceglie la continuità alla Camera, dove viene confermato Francesco Silvestri e il cambiamento al Senato: fuori Mariolina Castellone, viene eletta Barbara Floridia. Chi cambia è invece Forza Italia. Al ...

Chi sono i capigruppo in questa legislatura Nel corso della prima riunione dei vari parlamentari che si sono alla Camera e al Senato , vengono eletti i capigruppo che comunque possono ...