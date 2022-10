“Ci mettiamo il naso” | un libro di gentilezza che racconta 20 storie di vita

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Ciil” è un nuovoa cura di Gaia Simonetti, consigliere Ussi Toscana alla sua quarta pubblicazione, con un passato da addetto stampa della Lega Pro e al Museo del Calcio, la quale ha raccoltodidi donne e uomini comuni che, dopo una giornata di lavoro, indossano unrosso e un camice di mille colori e tendono una mano ai piccoli pazienti. “Laè il primo atteggiamento che mi viene in mente se penso a mio marito, Paolo Rossi. Un campione dentro e fuori dal campo, anche per questa sua innata capacità di rispettare gli altri. Prima che se stesso” hato Federica Cappelletti, moglie di Pablito. “Ma adesso che Paolo non c’è più ho avuto indietro tanto di quello che lui ha saputo dare” conclude la ...