Borsa | Milano accelera +1 | 4% | Mps inverte la rotta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ladi(+1,4%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari Mpsladopo un avvio in flessione, con le azioni in rialzo dello 0,1% a 2,006 euro e i ...

dioggi 18 ottobre: Ftse Mib spicca con un balzo dell'1% a pochi minuti dall'apertura degli scambi, superando le performance comunque positive delle altre piazze europee. La giornata dei ...Ladi(+1,4%) accelera, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari Mps inverte la rotta dopo un avvio in flessione, con le azioni in rialzo dello 0,1% a 2,006 euro e i diritti ...La Borsa di Milano (+1,4%) accelera, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari Mps inverte la rotta dopo un avvio in flessione, con le azioni in rialzo dello 0,1% a 2,006 euro e i diritt ...Borsa di Milano oggi 18 ottobre: il Ftse Mib inizia la seduta con slancio, seguendo la positiva performance di Wall Street e dei principali indici asiatici. Europa in rialzo e spread Btp-Bund a 242.