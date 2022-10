Basket | EuroCup 2022-2023 | Venezia perde in casa contro Bourg-en-Bresse | brutta sconfitta di Trento a Londra

(Di martedì 18 ottobre 2022) Arrivano due sconfitte per le italiane impegnate oggi in, all’interno della prima parte della seconda giornata.esce battuta in, ma ancora piùè la partita persa dalontano dalle mura amiche, come andiamo a vedere. UMANA REYER-MINCIDELICE JL-EN-73-79Non si sblocca la Reyer: arriva la secondanel girone A, e con qualche rimpianto. Partenza spettacolare, con un 9-0 che sembrerebbe fornire già un indirizzo. Poco dopo arriva ilparziale francese, ed è 15-12 a fine primo quarto. Courby trova il sorpasso per-en-, ed è lui il grande protagonista del secondo periodo ...

... ma l'anno scorso anche il tecnico serbo si è dovuto arrendere in. In questa competizione ... la partita si gioca alle ore 20:45 di martedì 18 ottobre, ed è valida per la 3giornata di...... TRASFERTA INGLESE! London Trento è in diretta dalla Copperbox Arena alle ore 20:30 (italiane) di martedì 18 ottobre : si gioca per la 2giornata nel gruppo B di2022 - 2023 , ...Umana Reyer: Spissu 9, Freeman 3, Bramos 6, Sima 4, De Nicolao 3, Granger 16, Chillo ne, Brooks 5, Willis 9, Chapelli ne, Watt 19, Te ...- diretta testuale - 4° quarto | Brooks scrive +2 sul tabellino, ma il Bourg va per il break 0-7 che con 7'52" vale 52-57. Freeman mette la tripla, l'ex ...