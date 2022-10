(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione deldidiventa “Smart” per offrire sempre più servizi, anche digitali, ai. Dopo la presenza quotidiana sui Social, è ora attiva anche la nuova App Istituzionale “DomosApp.PA”, per smartphone e tablet, integrata con il Sito web deldie rivolta a tutti iresidenti, agli emigrati, ai turisti, alle imprese e aidegli altri comuni. I canali di comunicazione, dunque, aumentano e la relazione con il territorio diventa sempre più capillare. Scaricabile gratuitamente per Android e per Iphone,Istituzionale rappresenta, quindi, un ulteriore strumento di comunicazione, oltre al Portale Istituzionale e ...

anteprima24.it

Per questo motivo, con tutto il rispetto per leche regolano il gioco del calcio, abbiamo preso la decisione di non esimerci dal dimostrare la nostraai familiari delle vittime ...La seconda carica dello Stato, oltre a esprimere la sua "più sincera" alla comunità ... e come sia "compito di tutti, a cominciare dalle più alte, tramandarne il ricordo affinché ... Istituzioni e vicinanza ai cittadini: ecco l'App Comune di Telese Terme Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...«La vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa». Così la leader di FdI ricorda il rastrellamento ...