Inter | indiscrezione dalla Gran Bretagna | il club è in vendita

(Di lunedì 17 ottobre 2022), arriva l’sul futuro della società nerazzurra: ilè stato messo inUna svolta assai concreta per quanto concerne il futuro dell’, almeno in termini societari. Stando ad un’riportata dal Financial Times, ilnerazzurro è ufficialmente in: la banca statunitense Raine Group pare stia trattando fortemente con Suning. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, arriva l'dalla Gran Bretagna sul futuro della società nerazzurra: il club è stato messo in vendita Una svolta assai concreta per quanto concerne il futuro dell', almeno in ...Calciomercatodalla Spagna: Simeone per il dopo Inzaghi Diego Simeone ©LaPresseTuttavia, rumours ed indiscrezioni relativi alla panchina nerazzurra non si sono di certo placati. ...L’Inter è in vendita e gli advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti per il club nerazzurro a partire da questa settimana. Questa volta l’indiscrezione arriva dal prestigiosissimo Financ ...Inter, arriva l’indiscrezione dalla Gran Bretagna sul futuro della società nerazzurra: il club è stato messo in vendita Una svolta assai concreta per quanto concerne il futuro dell’Inter, almeno in te ...