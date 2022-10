Gas | la Commissione Ue propone un price cap depotenziato E chiede cooperazione per difendere le infrastrutture

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laeuropeadi introdurre uncap dinamico e temporaneo al gas “per evitare un’eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi estremi sul mercato dei derivati energetici”. E’ quanto si legge nella bozza del nuovo pacchetto di misure contro il caro energia che sarà presentato domani dalla presidente dellaeuropea Ursula von der Leyen. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) “avrà il compito, sulla base delle relazioni presentate dalle autorità nazionali competenti, di coordinare l’applicazione di questo meccanismo in tutta l’Unione e di documentare le divergenze”. Per “dinamico” si intende la determinazione di una prezzo massimo e minimo tra cui il prezzo può fluttuare. La proposta di un tetto dinamico “di emergenza” viene segnalata come “misura di ...

... exchanges of across borders and reliable price benchmarks", che la UE dovrebbe presentare al Consiglio energia di martedì. La bozza, ancora suscettibile di cambiamenti, prevede, ...In evidenza sui mercati il prezzo del: secondo indiscrezioni di stampa martedì la presidente della europea Ursula von der Leyen proporrà, tra le misure sull'energia, anche un tetto ...