Foreign fighter italiano ucciso a Donetsk | Elia Putzolu | 28 anni | combatteva con i russi

Si chiamava Elia Putzolu, il giovane di 28 anni di origine sarda, ucciso in combattimento nella Repubblica autoproclamata Donetsk, in Ucraina. Il 28enne è il terzo italiano ucciso nella guerra in Ucraina, la cui morte è stata confermata dalla Farnesina. Il combattente, da tempo viveva a Taganrog, vicino alla città russa di Rostov e aveva deciso di combattere a fianco dei russi. Gli attacchi condotti con droni kamikaze iraniani. Colpite anche infrastrutture critiche a Sumy, raid su Zaporizhzhia.