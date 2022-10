Calcio | Serie A 2022-2023 | la Roma batte di misura la Sampdoria e sale al quarto posto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Vittoria sofferta ma importantissima per lanella decima giornata delladi. Al Ferraris di Genova i giallorossi passano in vantaggio dopo 9? con il goal su rigore di Lorenzo Pellegrini e poi mantengono l’1-0 fino al triplice fischio. Grazie a questo successo i ragazzi di Jose Mourinho salgono in quarta posizione a quota 22 punti. Restano invece ultimi con 3 punti i blucerchiati. Pronti, via e c’è subito una svolta nel match: l’arbitro assegna un rigore allaper un fallo di mano di Alex Ferrari (su cross di Abraham) e Lorenzo Pellegrini regala l’1-0 ai compagni con un tiro all’incrocio dei pali dagli undici metri. La Samp tenta una timida reazione ma non arrivano chiare occasioni da goal e si va all’intervallo sullo 0-1....

Eurosport IT

Sampdoria: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie 17 ottobre 2022TORINO - Aria tesa per la Sampdoria, e non solo a livello di classifica dove la situazione resta pesantissima. Anche in ambito societario la vicenda è sempre più ingarbugliata e, accanto alle voci ... Sampdoria - Roma live: Calcio - Serie A Genova, 17 ott. – (Adnkronos) – La Roma conquista la terza vittoria di fila imponendosi al ‘Ferraris’ per 1-0 contro la Sampdoria e sale al 4° posto. Decide la rete in avvio di Pellegrini che trasform ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...