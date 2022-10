Balcone fiorito d’inverno | i 5 fiori facilissimi da curare | Renderanno unici i tuoi esterni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 ottobre 2022): i 5daL’autunno ormai è alle porte e itipicamente estivi stanno per finire la loro stagione. Ma se volete continuare ad avere aiuolete e balconi pieni di colore potete affidarvi a cinque meraviglie che la natura ci offre a partire da metà settembre circa. Ci sono cinque piante da fiore che adornano in modo meraviglioso, rigoglioso e fiero qualsiasi luogo in cui vengono poste. I loro colori sono molto intensi, tipicamente autunnali che vanno dal viola, al porpora all’arancio. Utilizzandole si crea un ambiente tipicamente autunnale che amerete osservare ogni giorno.: i 5 ...