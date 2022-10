Ambrogini d’oro | Pioli e la Curva Sud del Milan tra i possibili vincitori

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sono state pubblicate le nomination per gli. Presenti Stefanoe anche laSudo Sono state pubblicate le nomination per gli, le onorificenze civiche 2022 che verranno conferite il prossimo 7 dicembre. Stefanoe laSud delsono tra iper questi motivi. L’allenatore sarebbe “meritevole di assegnazione per il ruolo professionale svolto nell’ambito sportivo e per aver contribuito alla vittoria dello scudetto da parte di una società di calcioese”. Mentre laSudo per “iniziative benefiche per la popolazione, come le donazioni ad AREU ...