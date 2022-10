Volley | SuperLega | Milano liquida Siena | seconda vittoria con i colpi di Patry e Mergarejo

(Di domenica 16 ottobre 2022)ha sconfittoper 3-0 (25-18; 29-27; 25-17) nel match valido per la terza giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I meneghini si sono imposti in maniera schiacciante di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, soffrendo soltanto nellafrazione dove hanno dovuto annullare due set-point non consecutivi alla neopromossa formazione toscana. I ragazzi di coach Roberto Piazza infilano il secondo successo consecutivo dopo quello in rimonta nel derby contro Monza e salgono provvisoriamente al terzo posto in classifica generale con all’attivo cinque punti. A fare la differenza è stato l’opposto Jean, autore di 20 punti con il 56% in attacco. A supportare il bomber francese è stato lo schiacciatore Lazaro ...

ivolleymagazine

Mvp: Patry Niente da fare per la Emma Villas Aubay Siena che nella terza giornata del campionato dicade a Milano per 3 - 0. L'Allianz mostra la qualità dei suoi gioielli Patry e Mergarejo ...DIRETTA CIVITANOVA MODENA (RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA! Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Civitanova Modena , big match nella 3giornata di. La Lube, lo abbiamo detto, ha vinto gli ultimi tre scudetti: anche se di mezzo c'è stato il campionato cancellato per la pandemia, sempre di un tris ufficiale si tratta. La caccia al ... Pallavolo SuperLega – Cortesia: “Ci portiamo via la giusta cattiveria per tornare in casa e fare una grande partita” Niente da fare per la Emma Villas Aubay Siena che nella terza giornata del campionato di Superlega cade a Milano per 3-0. L’Allianz, alla prima vittoria piena tra le mura amiche, mostra la qualità dei ...Niente da fare per la Emma Villas Aubay Siena che nella terza giornata del campionato di Superlega cade a Milano per 3-0. L’Allianz mostra la qualità dei suoi gioielli Patry e Mergarejo e centra così ...