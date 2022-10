“Unomattina in Famiglia” | Monica Setta ignorata dai colleghi sbotta | “Fate tutto voi”

Cala il gelo nello studio diinnella puntata del 16 ottobre 2022: ecco che cosa è ...È il caso di Milo Infante palesemente insofferente nei confronti della rete che gli dà la linea sempre in ritardo; come anche il caso aincon il gelo continuo fra Tiberio Timperi ...Cala il gelo nello studio di UnoMattina in famiglia nella puntata del 16 ottobre 2022: ecco che cosa è successo ...Anche se condividono la conduzione di Uno Mattina In Famiglia non si sopportano e non fanno niente per nasconderlo. Dopo le schermaglie dell’esordio, stamattina, nel programma mattutino del weekend di ...