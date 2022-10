Shuafat tra immondizia e blackout | Gerusalemme è una immagine lontana

(Di domenica 16 ottobre 2022) «Questa è la prima volta che lascio il campo in una settimana. Finalmente (gli israeliani) hanno allentato la chiusura e vado a rifornirmi di generi alimentari per il mio negozio, L'articolo proviene da il manifesto.

... durati tutta la notte,manifestanti palestinesi e forze di sicurezza israeliane. I maggiori incidenti si sono avuti nei pressi del campo profughi dima da qui si sono allargati in altri ......Betlemme ed Hebron , sempre in Cisgiordania. Colpi al petto Lo hanno riferito fonti mediche, ... Uno sciopero si è svolto oggi nel campo profughi dia Gerusalemme est dove si registrano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Notte di violenza a Gerusalemme est con scontri tra dimostranti palestinesi che hanno lanciato pietre e molotov e poliziotti israeliani. La rabbia scatenata ...