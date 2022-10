Serie A | la Lazio no va oltre lo 0-0 con l’Udinese all’Olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma –e Udinese pareggiano 0-0 nel match valido per la decima giornata diA, disputato allo stadio Olimpico di Roma. In classifica le due squadre restano appaiate a quota 21, in terza posizione. I padroni di casa hanno dovuto rinunciare a Ciro Immobile dopo meno di mezz’ora. Il numero 17 biancoceleste ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra: al suo posto è entrato Pedro. La Partita – Anche senza reti le due squadre danno vita a una partita piacevole: i padroni di casa palleggiano, cercando strappi e accelerazioni sulle corsie esterne, i bianconeri invece attendono sfruttando la maggiore fisicità in mezzo al campo. La prima palla gol capita a Samardzic, col tedesco che spedisce la conclusione dal limite sulla traversa. Un brivido che sveglia lache reagisce con la doppia occasione non ...