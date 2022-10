Sara Manfuso | chi è il marito dell’ex concorrente del GF Vip? Si tratta proprio di lui

Andrea Romano:'Sono molto orgoglioso della scelta che ha fatto' Andrea Romano è il marito di, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022. L'uomo era entusiasta della scelta della moglie di partecipare alla settimana edizione del reality show versione vip di Canale 5. 'Sono ...Questo male è insidioso" Verissimo, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022: ospitee... Nella puntata di Verissimo in onda oggi su canale 5, direttamente dal Grande Fratello Vip ci sarà ...Sara Manfuso è pronta a raccontarsi a Verissimo dopo la scelta di abbondare la casa del Grande Fratello Vip 2022. L’opinionista televisiva, dopo il caso Marco Bellavia, ha deciso di lasciare la casa ...Andrea Romano è il marito di Sara Manfuso, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022. L'uomo: "Spero che Alfonso voglia spiegarsi meglio" ...