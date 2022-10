Quattro amici trovati morti nel fiume | erano scomparsi da lunedì

(Di domenica 16 ottobre 2022) Mistero negli Stati Uniti. Nello stato dell’Oklahoma, nelDeep Fork, a sud-ovest della cittadina di Okmulgee, vicino Tulsa, sono stati rii cadaveri dicheall’inizio della settimana. Secondo quanto riportano i media americani tra cui Cbs news, le vittimeMark Chastain, 32 anni, Billy Chastain, 30, Alex Stephens, 29, e Mike Sparks, 32 anni. Secondo le prime ricostruzioni, isono usciti domenica attorno alle 20 da casa di Billy Chastain in bicicletta. Sono andati prima in uno sfasciacarrozze, poi ad una pompa di benzina e quindi in un altro sfasciacarrozze. Almeno due di loro avevano i cellulari, il che ha permesso alla polizia di ripercorrere le loro tappe, ma a un certo ...

leggo.it

Per i vicini, gli, i familiari, impossibile stabilire un movente. Non poteva esserci movente per