Pagelle Real Madrid-Barcellona 3-1 | voti e tabellino Liga 2022 2023

(Di domenica 16 ottobre 2022) Le, ie ildi3-1. Il Clasico della nona giornata diè nel segno dei blancos. Al Bernabeu dopo 12? è Karim Benzema a firmare la sua tredicesima rete ai blaugrana. Kroos lancia Vinicius, Ter Stegen mura il brasiliano ma non può far nulla sul tap in di Benzema. Al 35? c’è il 2-0. Merito di Vinicius che accomoda una palla per Tchouameni. L’ex Monaco ha la lucidità di allargare per Mendy che scarica per Valverde. El Pajarito scaglia la freccia del raddoppio dal limite. Nel finale però il Barca spaventa il. L’ingresso di Ansu Fati cambia il match: da un suo cross, con tacco di Lewandowski, nasce il gol di Ferran Torres. Poi è sempre il classe 2002 a sfiorare ...