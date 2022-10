Napoli - Bologna 3 - 2 | Osimhen riporta in vetta Spalletti

Nella gara della 10ª giornata di Serie A, ilsupera ilper 3 - 2. In gol Zirkzee, Juan Jesus, Lozano, Barrow e Osimhen. Guarda il ...- Festa al 'Maradona', dove ildi Luciano Spalletti supera per 3 - 2 ildi Thiago Motta e si riprende il primo posto in classifica a +2 sull'Atalanta , vittoriosa il giorno prima contro il Sassuolo in uno degli ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nicola Salernitana. A sorpresa l’allenatore, nei nomi delle squadre più forti, non ha annoverato la Juventus, che nonostante non stia passando un momento molto felice, nel suo organico può annoverare ...