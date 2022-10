Lanuvio | Guardie Zoofile salvano un cane investito | l’animale fuori pericolo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Stamattina nel Comune di, leAmbientali del gruppo Norsaa Roma hanno salvato un cagnolinorimasto coinvolto in un incidente sulla via Nettunense, è stato prontamente soccorso dagli operatori del gruppo operativo delle, che passava di lì per altre mansioni. Fortunatamente, a bordo dell’automobile dei volontari era presente un medico veterinario, che ha potuto offrire subito i primi soccorsi alferito. I volontari che hanno trovato il, di grossa taglia, lo hanno incrociato riverso a terra mentre portavano le olive dal campo rifugio animali al frantoio. Il dottor Recine, medico veterinario a bordo del mezzo della Guardia Zoofila locale, ha subito portato i primi ...