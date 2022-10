Follini su Berlusconi | “Ora lui conta come la mia vecchia Udc | è la legge del contrappasso”

(Di domenica 16 ottobre 2022) «È curioso,si trova in un ruolo capovolto rispetto a quello degli anni passati, cioè in questo momentoè l’Udc, dice ‘fatemire’ e ne soffre. E’ ladel, non dirò che gli sta bene ma insomma sono esperienze formative”. Così Marco, ex vicepremier e segretario dell’Udc, ospite di Mezz’Ora in + su Rai 3. Il riferimento non è diretto, ma gli esempi sono tanti: giusto 20 anni fa, Silvioparlando di una trattativa con, tagliava corto alle agenzie: “L’Udc avanza pretesese avesse preso il 15% alle elezioni”. Oggi il leader azzurro parla appunto20 anni fa. Una duradel ...

Adnkronos

... cioè in questo momentoè l'Udc, dice 'fatemi contare' e ne soffre. E' la legge del contrappasso, non dirò che gli sta bene ma insomma sono esperienze formative'. Così Marco, ex ...Laddove Meloni ha vinto la sfida dei numeri elettorali ee Salvini contano almeno di non ... (di Marco(Adnkronos) – “E’ curioso, Berlusconi si trova in un ruolo capovolto rispetto a quello degli anni passati, cioè in questo momento Berlusconi è l’Udc, dice ‘fatemi contare’ e ne soffre. E’ la legge del ...I pizzini e le patacche di Berlusconi. Giorgia Meloni: “ Manca un punto tra quelli elencati da B.: non sono ricattabile ”. Diciassette giugno 2011, Napoli. Di fronte ai magistrati che lo interrogano s ...