Ballando con le stelle | Alex Di Giorgio | ' Tante famiglie ancora faticano ad accettare un figlio gay'

le stelle 2022 il nuotatore Alex Di Giorgio lancia nuovi messaggi d'inclusione. Lo sportivo partecipa al programma ...le Stelle, le parole di Alex Di Giorgio " Avevo solo 22 anni, non ero pronto a dirlo. I miei genitori non se l'aspetavano minimamente, soffrivo, rimandavo sempre, fino a quando ho ...Grandi emozioni nella puntata di ieri di "Tu si que vales", grazie alla partecipazione di Giorgio Minisini e Arianna Sacripante ...Dopo lo scontro della prima puntata (con annesso insulto), Iva Zanicchi ieri sera, 15 ottobre, è tornata a calcare il palco di Ballando con le stelle 2022 in coppia con il suo maestro Samuel Peron. La ...