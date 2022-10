Aversa | blitz nel mercatino ucraino | sequestrati cibi pericolosi per la salute

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Da anni ogni sabato cittadini di nazionalità Ucraina avevano creato in Piazza Marconi una vera e propria sorta di mercato abusivo dove venivano venduticome carne pesce ed altro senza la etichettatura e la tracciabilità degli alimenti. Molti cittadini residenti in zona e commercianti denunciavano ormai da anni questa incresciosa situazione senza ricevere risposta. Di questa situazione qualche giorno fa è stato interessato il Comandante della Polizia Locale della Città diColonnello Antonio Piricelli, che senza pensarci più di una volta ha organizzato un apposito servizio finalizzato a verificare questa pericolosa situazione. Dagli accertamenti effettuati dagli Agenti della Polizia Locale diretti dal Comandante Piricelli è emersa una situazione incresciosa ed ai limiti, cittadini stranieri in Piazza ...

Il Meridiano News

(Caserta) - Mercato abusivo di merce ucraina in piazza Marconi ad. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che hanno elevato quattro sanzioni da 500 euro e sequestrata tutta la merce, quasi tutto cibo proveniente dall'Europa dell'Est. -...Il gruppo criminale era ramificato nei comuni di Napoli, Castel Volturno, Mondragone, San Cipriano d'e Avezzano. Nel corso dell'attività d'indagine, inoltre, sono stati riscontrati più di ... Aversa, blitz della Municipale: sequestrati alimenti non tracciati, multe per 11mila euro Aversa (Caserta) - Mercato abusivo di merce ucraina in piazza Marconi ad Aversa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che hanno ...La Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tri ...