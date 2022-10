Strage di quattro ragazzi a Jesolo | l' investitore romeno arrestato e portato in carcere Sconterà 8 anni

(Di sabato 15 ottobre 2022) Marius Alin Marinica , 30ennedi professione elettricista, andrà in. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 8diper omicidio stradale per aver provocato la morte di ...

Quel terribile incidente nel luglio del 2019, costò la vita a ventiduenni di Musile di Piave, Riccardo Laugen, Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo, e il ferimento della quinta passeggera. La strage di quattro ragazzi a Jesolo, arrestato e portato in carcere l'investitore Marius Alin Marinica. Marius Alin Marinica, 30enne romeno di professione elettricista, andrà in carcere. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 8 anni.