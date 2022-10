Agenzia ANSA

Un padredi farsi giustizia da solo dopo la morte della figlia. Su Sky Cinema dalle 21.15 ... 6 23:30 - Way Down - Rapina alla Banca di01:45 - Delitti Il boia delle prostitute 02:45 - ...... rav Pierpaolo Punturello, che da qualche anno vive in, dove è coordinatore degli studi ... un bimbo afghano che ha solo nove anni quando sua madredi lasciarlo da solo in Pakistan per ... Spagna: decide Griezmann, l'Atletico al terzo posto (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Successo da terzo posto per l'Atletico Madrid che batte e sorpassa in classifica l'Athletic di Bilbao. Una vittoria per la squadra di Simeone a cui basta la rete di Griezmann ( ...