Sky o Dazn? Serie A in tv | dove vedere tutte le partite della decima giornata

IL PROGRAMMA: Sabato 15 ottobre 15:00 Empoli - Monza () 18:00 Torino - Juventus () 20:45 Atalanta - Sassuolo () Domenica 16 ottobre 12:30 Inter - Salernitana () 15:00 ...Per gli abbonatiche hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona' il derby della Mole sarà visibile in tv sul canale 214 di. Per chi volesse vedere la sfida del campionato di Serie A in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Empoli – Monza apre il menu della decima giornata di serie A. Oggi i brianzoli saranno di scena in terra toscana alle 15 (diretta diretta testuale su Monza-News). La partita sarà trasmessa ...